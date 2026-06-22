本日6月22日(月）0:00、三浦大知のデジタルシングル「Crave」が突如、配信リリースされた。 三浦大知公式Xでは6月11日より、無音の動画や何かのシルエットと音のみの動画、「意味は要らない」など1時間で消える謎のポストが出現、ファンの間でと大きな話題を呼んでいた。 配信された新曲「Crave」は、理屈では説明できない衝動や渇望をテーマにした楽曲。 心地よく浮遊感のある静かなサウンドから始まり