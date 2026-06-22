神戸市のマンションで冷凍庫から損壊された男性の遺体が見つかった事件で、冷凍庫に電源が入っていなかったことが分かりました。おととい正午すぎ、神戸市中央区中山手通のマンションの一室にある大型冷凍庫の中から成人男性の遺体が見つかりました。遺体は衣服を着ていたものの、損壊されていて、腐敗が進んでいたということです。住民から「異臭がする」と連絡を受けた管理会社が警察に通報し、訪れた警察官が遺体を見つけました