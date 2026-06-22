アイドルグループ・乃木坂46が7月22日に発売する42枚目シングル「是非に及ばず」のジャケットアートワークが公開された。【写真】夏らしい！乃木坂46「是非に及ばず」ジャケ写一覧今作のビジュアルコンセプトは「眩光（げんこう）を探して」。巨大な花を眩い光・太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケットアートワークは、まだ見ぬ夏の輝きに向かって進む軽やかなアクティブさと、花の持つ力強