温泉施設で5歳男児が行方不明に…警察などが捜索鹿児島県霧島市の温泉施設で、きのうから5歳の男の子が行方不明になっていて、警察や消防が捜索しています。【写真を見る】「子どもがいなくなった 川に落ちた可能性が」5歳の男の子が温泉施設で行方不明川に流された可能性も捜索続く鹿児島・霧島市記者「天降川では、けさから警察や消防による捜索がおこなわれています」行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育