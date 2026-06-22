21日、鹿児島県で家族と温泉施設に訪れていた5歳の男の子が行方不明になり、警察と消防が捜索しています。行方がわからなくなっているのは、熊本県八代市の田中嶺臣くん（5）です。警察と消防によりますと、嶺臣くんは、家族と鹿児島県霧島市の「かれい川の湯」を訪れ、家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。21日午後3時半すぎ、両親から依頼を受けた温泉施設の従業