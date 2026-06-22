歌手で俳優の亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。結婚観と家庭への憧れを語った。【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開MCの俳優・山崎育三郎から今後のイメージを聞かれると、逆に同い年・山崎に聞き返す形で「想像できないもん。プラスアルファ、ご家族とか…」とすると山崎は「3人いるからね。子ども」と回答。亀梨が「