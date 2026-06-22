６月３日、巨人の長嶋茂雄終身名誉監督の死去から１年となった。命日の約１か月前、巨人Ｖ９時代のエース、堀内恒夫さんと妻のみつほさんは、長嶋さんが眠る東京都内の墓所を訪れた。堀内さんは長嶋さんと２１シーズンも共にユニホームを着た。「ミスタージャイアンツ」に憧れて野球を始め、１９６６年、山梨・甲府商高から巨人に入団し、チームメートとして９シーズンプレー。長嶋さんが引退して監督に就任すると、７５年か