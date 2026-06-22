6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にSUPER JUNIORのイトゥクがMCとして出演。グループとしてK-POP World Choiceを受賞した。【映像】デビュー22年目！最年長・イトゥク（42）の現在の姿イトゥクは、2005年にデビューし、今もK-POP界のレジェンドとして世界中から愛され続けているデビュー22年目のアイドルグループ・SUPER JUNIORのメンバーとしてデビュー。グループ最年長でリー