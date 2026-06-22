スイスで始まったアメリカとイランの代表団による初回の協議が終了しました。今後、実務者協議が続くということですが、トランプ大統領のSNSによる威嚇にイラン側が猛反発するなど、予断を許さない状況は続いています。21日に始まったイランとアメリカの代表団による戦闘終結に向けた協議。レバノン情勢をめぐり、反発を強めているイラン側は、アラグチ外相が会場に姿を見せたものの、仲介国パキスタンのシャリフ首相らと挨拶をし