◇MLBオリオールズ12−1ドジャース(日本時間22日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは投手陣が崩れ、大量12失点でオリオールズに大敗。大谷翔平選手は2回にヒットを放つなど、2打数1安打1四球で7回に交代となりました。この日は父の日仕様の水色のバットを使用して打席に入った大谷選手は、2点を追う初回の第1打席は四球を選び出塁。その後、マックス・マンシー選手のタイムリーでホームに生還します。さらに2回の第2打席、高め