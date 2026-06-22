ホラー作家・背筋の小説を実写映画化した『口に関するアンケート』（7月3日公開）に出演する板垣李光人をはじめ、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）らが、墓地ロケでの“怪現象”や撮影中のハプニングを明かした。【画像】墓地で撮影されたシーンの場面写真女性の口元が大きく写された不気味な表紙と手のひらサイズの装丁、わずか60ページという異色の構成で注目を集めた原作小説は、