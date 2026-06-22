１９日（日本時間２０日）に行われたワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の１次リーグＣ組で、ブラジルはハイチに３−０で大勝した。元ブラジル代表でＪリーグでも活躍したワシントン氏がこの試合を分析する。ワシントンの目１９日のブラジル―ハイチ戦。自陣に引いてコンパクトに守ってきたモロッコに比べ、ハイチは最終ラインを高く保っていた。ブラジルはその裏のスペースを効率良く突いていた。ショートカウンターを繰