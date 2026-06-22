6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にMODYSSEYが出演。パワフルなパフォーマンスでファンを魅了した。【映像】「格段にうまくなってる！」全員中華圏メンバーによるKPOPアイドルグループMODYSSEYは、中国・韓国を拠点に活動する今年デビューした中華圏出身の7人組ボーイグループ。ALPHA DRIVE ONEが誕生したオーディション番組『BOYS ? PLANET』のスピンオフ番組『PLANET C : HOME