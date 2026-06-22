ラグビーの名門・明大、神戸製鋼で主将を務め、２００７年のＷ杯フランス大会に出場した元日本代表・松原裕司氏（４６）は現在グラウンドを離れ、驚きの異業種への転身を果たしている。１７年に現役引退後に指導者を経て、鳥取県で漁師となった。未知の世界に飛び込んだ現在に迫った。◇◇日本代表キャップ２３を持つ名フッカーが海の上で奮闘している。鳥取市の酒津港を拠点に、漁師となった松原氏。海釣りの経験すら