【「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」入場者プレゼント第5弾】 6月26日より配布予定 東宝東和は、現在上映中の映画映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」において、入場者プレゼント第5弾を6月26日より配布する。 日本での興行収入が75億円を突破した「ザ・スーパーマリオギャラクシー