【「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」×「東武動物公園」コラボレーションアイテム】 6月15日より受注開始 アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」×「東武動物公園」コラボレーションアイテムの受注を6月15日より実施している。 今回発売