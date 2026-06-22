アルゼンチンで、樹上２０メートルに置き去りにされた犬が救出された。飼い主は「巨大な翼のある生き物が連れ去った」と話している。アルゼンチンメディア「カナル１３サンフアン」が先日、報じた。サンフアン州ラス・チャクリタスで、木のてっぺんに取り残されたメス犬が発見され、警察が救出した。飼い主のヤニナ・バイゴリアさんは、警察に対し、「午前１時ごろ、とても大きな物音が聞こえました。犬たちが一斉に吠え始め