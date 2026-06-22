俳優の和田正人が２２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。サッカーＷ杯の日本の試合後に渋谷の交差点などで騒ぐ若者をサポーターと呼ぶことについての違和感をつづった。サッカー北中米Ｗ杯のグループリーグで日本代表は２１日にチュニジアと対戦し、４―０と勝利した。試合後は渋谷のスクランブル交差点などで多くの人々が歓喜し、ごった返した。Ｗ杯開催中に必ず起こる現象となっているが、和田は「少なくともお昼のワイドシ