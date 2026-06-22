能登半島地震で深刻な液状化被害を受けた石川県内灘町で土地の境界を再確定するための「地籍調査」が始まりました。内灘町では液状化で地盤がずれ、約4000区画で土地の境界が不明確となっています。22日から始まった「地籍調査」は、被害が深刻だった北部8地区の約100ヘクタールを対象に行われます。宮坂地区のこちらの土地では境界が約10センチずれていて、土地の所有者の立会いのもと、調査士が新しい境界の位置などを確認