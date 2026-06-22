【Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP】 7月17日～8月23日 開催予定 場所：神奈川県横浜市「横浜ランドマークタワー」・「MARK IS みなとみらい」 入場：無料 ポケモンは、睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」リリース3周