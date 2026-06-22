北海道電力では、2021年から小学生を対象にした「SDGsに関する出前授業」を開催しています。今回は先日、札幌市東区にある北光小学校で行われた、5年生を対象に行われた出前授業の様子をレポートします。札幌市東区にある北光小学校は、今年で3年連続「SDGs出前授業」を実施 地域の子どもたちと未来を考えるほくでんグループでは、2021年より未来を担う小学生に向けてSDGs教育を支援する事業を開始しました。企業の重要施策として