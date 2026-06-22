女優の星野真里（４４）が今年の日本テレビ系「２４時間テレビ」（８月２９〜３０日放送）のマラソンランナーを務めることになり、夫で元ＴＢＳアナウンサー、東京都議の高野貴裕氏（４６）が２１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、エールを送った。「妻であり、障がいのある子どもの母であり、そして、たくましく、しなやかな女性である、まりちゃん」と切り出し、「彼女の才能はもちろん、どんな時も前を向こうとする芯の強さ、