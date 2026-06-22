バンダイ カード事業部は、6月18日に開催された「BANDAI CARD GAMES ネクストプラン発表会2026.06」にて、新作トレーディングカードゲーム『NARUTOカードゲーム』を発表した 本発表に合わせ、ティザー映像および公式サイトも公開された。『NARUTOカードゲーム』は2027年に全世界同時リリース、商品詳細は7月29日に発表予定。○岸本斉史先生コメントまた、『NARUTOカードゲーム』リリースを記念しまして、岸本斉史先生から、色紙と