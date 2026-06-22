日清製粉ウェルナが祝福した第2子誕生後初アーチ1日遅れとなったが、大谷翔平投手に恒例の祝福が届いた。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは22日、第2子誕生後初アーチとなった16号を祝う“特別画像”をSNSで公開。試合終了後、月曜の午前8時48分に届いた1枚に、ファンも数多くの“いいね”で反応した。大谷は20日（日本時間21日）のオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場。9回の第4打席で16号ソロを放った。バッ