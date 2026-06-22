もみくちゃにされる猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.8万回以上再生され、「幸せそう」「大福みたい」といったコメントが寄せられました。 【動画：男の子に顔をこねられるネコ→嫌がる様子はなくて…想像以上に『ほほえましい光景』】 撫でて欲しいな YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、豆大福ちゃんの日常のひとコマが紹介されています。 この日、豆大福ちゃんは椅子の上でのんびりと過ごしてい