保護した子猫を近所の動物病院で診てもらった投稿者さま。すると、先生が真剣な表情で放った一言に、「うん、知ってる」「先生、いいね～」などの声が殺到！子猫のお顔と共に、その投稿は記事執筆時点で31万回以上も閲覧されています。 【写真：動物病院に『保護した子猫』を連れて行ったら…思わず笑ってしまう『先生が放った一言』】 不安そうな表情の子猫 Threadsアカウント「@fineseiryu」さまは、セントラル浄