「ネコ」は「寝子」？猫の語源とは ネコの語源として最も知られているのが「寝子」ではないでしょうか。寝子という漢字の通り、猫は本当によく寝ます。のんびり日向ぼっこをしている姿を見ると、うらやましくなっちゃいますね。 一般的な成猫の平均睡眠時間は12～16時間といわれており、1日の半分以上は寝ていることになります。なぜ、こんなにも寝るのか。それは、猫が狩りをする肉食動物だからです。狩りに