かつては「地上の楽園」と宣伝された北朝鮮に渡った人々は、どのような人生を送ったのか――。当事者の証言を集めた書籍「証言・北朝鮮帰国者 祖国に渡った『在日』はどう生きたか」（集英社新書）が刊行され、記念シンポジウムが2026年6月6日、早稲田大学戸山キャンパスで開かれた。帰国者や家族も登壇し、自らの体験を語った。帰国事業の全体像知って「毎日、食べ物が喉を通らないくらい苦しんだ」1959年から84年にかけて行われ