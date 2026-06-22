福岡県は、玄界灘に位置する断層帯を震源とする地震についての、新たな被害想定調査の結果を発表しました。 福岡県の今回の調査は、玄界灘と周辺に位置する小呂島近海断層帯を震源に、福岡市中心部を縦断する警固断層帯の南東部が連動し、マグニチュード8.1、最大震度7の地震が発生した想定で行われました。調査結果によりますと、建物の全壊・全焼が4万5000棟、死者2400人、避難者36万9000人、災害関連死900人と、6項