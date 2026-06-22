エジプト代表がニュージーランド代表に3-1で逆転勝ちした英雄モハメド・サラーの決勝ゴールでエジプト代表が念願のワールドカップ（W杯）初勝利を挙げた。北中米共催W杯は現地時間6月21日にグループリーグの試合が行われ、エジプトはニュージーランド代表に3-1で逆転勝ちした。過去の出場含めW杯での勝利がないチーム同士での対戦になった試合は、ニュージーランドが持ち前の高さを見せた。前半15分にコーナーキックを中央に入