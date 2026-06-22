ファミリーマート（東京都港区）が、対象のドリンクやカップ麺、スナック菓子を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券が1枚もらえる“夏”の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを6月23日から期間限定で実施します。【えっ！】プレゼントキャンペーンの詳細＆第2・3週目の対象商品も一挙に公開！同社の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンは、2021年5月に開始して以来、定期的に実施されているイベントです。