アルジェリア代表としてワールドカップに出場しているルカ・ジダン北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているアルジェリア代表GKルカ・ジダンはのしかかる重圧を乗り越えるためにメンタルコーチを採用していることを告白した。英紙「ザ・サン」が報じた。28歳のルカ・ジダンは元フランス代表MFジネディーヌ・ジダン氏の次男。フランス生まれで世代別ではフランス代表としてプレーしてきたが、祖父母の出身であるアルジェリア