歌やダンスなどを通じて地域の人たちが交流を深めるイベントが6月21日、高知市で開かれました。6月21日、高知市の三里地区でおこなわれた「みさと演舞祭」は音楽やダンスを通して地域の輪を広げようと、地元の福祉関係者でつくる団体が初めて企画しました。このうち、三里文化会館のステージでは、地元の園児たちなどが歌や踊りを披露しました。会場には約300人が訪れ、子どもからお年寄りまで地域の人たちが一緒に盛り上が