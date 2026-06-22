高知県内で死亡事故が相次いでいます。6月21日高知市で、車とバイクが衝突する事故が2件発生し、男女2人が死亡しました。事故があったのは高知市一ツ橋町1丁目の市道の交差点です。警察によりますと、21日午後5時15分ごろ、北向きに進んでいたミニバイクと東向きに進んでいた軽自動車が衝突しました。この事故でミニバイクを運転していた高知市南久万のアルバイト・杉尾由美さん(76歳)が全身を強く打ち、高知市内の病院に運ばれま