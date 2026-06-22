５月２３日にフジテレビ系土曜プレミアムで放送された「ツッコミ芸人Ｎｏ．１決定戦ツッコミスター」が、優れた番組や個人・団体を顕彰する「ギャラクシー賞」テレビ部門の２０２６年５月度月間賞に選出されたことが２２日、発表された。同賞は、ＮＰＯ法人放送批評懇談会が日本の放送文化の質的向上を願い、優れた番組や個人・団体を顕彰するもの。「ツッコミスター」はお笑いコンビ「霜降り明星」粗品がＭＣ・審査員を務