☆楽天―西武（１８：００・東京ドーム）楽天＝早川、西武＝平良楽天は東京ドームで西武と対戦する。楽天の東京ドームでの主催ゲームはこれまで１３試合６勝７敗。ほぼ五分だが、１９年５月１６日の日本ハム戦から４連敗中だ。この４戦はすべて先発投手の辛島、田中将、藤井、早川が敗戦投手となっている。２１日の先発は昨年５月１５日に続く東京ドームでの主催ゲーム２戦連続先発となる早川。前回は６回６安打４失点と苦い思