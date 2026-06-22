【新華社昌吉6月22日】中国新疆ウイグル自治区北部はこのほど、綿花のつぼみを管理する重要な時期に入った。昌吉回族自治州にある昌吉国家農業ハイテク産業モデル地区では、綿花畑の管理作業にスマートロボットが投入された。ロボットは北斗測位システムと人工知能（AI）技術を活用することで、1台でさまざまな農場管理作業を自律的にこなし、スマート化された無人作業を実現している。（記者/丁磊、張童桐、劉昊清）