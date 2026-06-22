サッカー元日本代表の北澤豪氏が２２日までに自身のＳＮＳを更新。息子＆娘との親子ショットを公開した。インスタグラムに「日本勝利良い父の日になりましたありがとう！明日からもお父さんたちがんばうろ！（原文ママ）頑張れ日本」とつづり、ブルーの花束を持って子どもたちと写真に収まった北澤氏。目元や笑った表情が父親によく似ているように見える美形な２人との写真に、フォロワーからは「最高ですねー」「堪らん