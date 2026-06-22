セガが展開する『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズシリーズ。新たなラインナップとして「ふわふわフィギュア（Enjoy／Relax）」と『SONIC & FRIENDS』マスコットシリーズ新メンバー「シルバー」「チャオ」「ルージュ」が仲間入りします☆ セガ「SONIC＆FRIENDS×Sanrio characters ふわふわフィギュア（Enjoy／Relax）」 価格：単品 各1,870（税込）／BOX 各11,220（税込）※