北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判は、22日午後、判決が言い渡されます。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされています。裁判の争点は殺人の実行行為や殺意の有無で、内田被告はこれまで「橋から落下させて