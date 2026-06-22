中東情勢の影響で調達しづらくなっている「シンナー」を、メーカーが現場の工務店などに直接販売する仕組みが、あす23日から始まります。塗装などに使うシンナーは石油由来で、中東情勢の悪化に伴い、住宅建設や自動車整備の現場などから調達に苦労しているという声があがっています。一部で調達の不安による買い占めが起きたことで、必要な事業者全体に行き渡っていないとの指摘もある中、政府は23日から、メーカーが現場の工務店