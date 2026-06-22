俳優の山田裕貴（35）が、21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。人気俳優に改めて感心したエピソードを語った。俳優・山崎賢人とは、2013年のドラマ共演後、「キングダム」シリーズで距離を縮め、同作の撮影中は毎日のように食事に行ったという2人。自身の分岐点について、山崎は「やっぱりキングダムはデカい」と挙げた。そして「これだけ本気で男臭くやってっ