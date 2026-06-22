“軽トラ女子”グラビアアイドル・三田悠貴（28）が22日までに自身のSNSを更新。白タンクトップでのドライブ姿を公開した。軽トラの絵文字とともにインスタに「車校おわって愛車迎えにいってきた」とつづり、ストーリーズでは、白のタンクトップ姿で軽トラを運転しているショットをアップ。ハッシュタグで「グラビア」「軽トラ女子」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「カッコぃぃですね」「運転楽しそう」「MTの運