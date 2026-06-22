富山県経営者協会は、会員企業の今年の賃上げ額について平均で1万3300円あまりだったと発表しました。6年ぶりに前の年を下回った一方、賃上げ率は3年連続の4％台で協会は「高水準が続いている」とみています。県経営者協会が、県内の会員企業146社からの回答を基にまとめた調査結果によりますと、この春の賃上げ額は加重平均で1万3360円で、前年より846円減少しました。賃金の引き上げ率は4.47％と、こちらも去年から0.36％減りま