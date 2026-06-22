会議出席のためケニアの首都ナイロビに到着したエチオピアのアビー首相（中央）＝5月12日（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ東部の地域大国エチオピアの選挙管理委員会は21日、今月1日に行われた総選挙で与党繁栄党が大勝したとの開票結果を発表した。繁栄党を率いるノーベル平和賞受賞者のアビー首相の続投が確実となった。AP通信などが伝えた。下院に当たる人民代表議会（547議席）の選挙が行われ、APによると、争