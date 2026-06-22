阪神の福島圭音外野手、浜田太貴外野手が２２日、筒井壮外野守備走塁コーチとともに、甲子園球場での指名練習に参加した。福島は２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）で、七回に送球エラー。直後に交代となり、試合後には涙を流していた。藤川監督は「また試合に出るし、前向きにやっていくことでしょうね」と奮起を促していた。また、浜田は現在２軍で調整中となっていた。