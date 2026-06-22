中国産のネギを混ぜたカットネギを京都府産九条ネギのみの商品のように表示して販売したとして、京都府警は22日、不正競争防止法違反と食品表示法違反の疑いで、京都市の農産物加工販売会社元代表取締役の男（55）を逮捕した。