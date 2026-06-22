川崎市内のコンビニで万引きをした20歳の女子大学生に対し「前科ついちゃうよ」などと脅して現金10万円を脅し取った疑いで元店長の男（53）が逮捕された。警察から表彰されたこともある男の“転機”は、約2年前に万引き犯から持ち掛けられた“示談金”だったという。金を受け取った後に警察に連絡し発覚19日午前8時過ぎ、うつむきながら神奈川・多摩署から出てきた男。万引きをした女子大学生から示談金として、現金を脅し取った疑