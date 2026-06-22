きょうの富山県内は雲が多く、昼すぎからは広い範囲で雨が降ったりやんだりする見込みです。きょうは、本州付近を低気圧が通過し、上空に寒気が流れ込むため、大気の状態が不安定となっています。富山駅周辺では、傘を手に歩く人の姿が多く見られました。県内は広い範囲で雲に覆われて、午後からは雨が降るなど、梅雨らしいジメジメむしむしとした一日になる見込みです。また、海沿いを中心に風が強く吹き、東部の沿岸の海域は波が