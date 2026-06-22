【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝溝田拓士】米国とイランは２１〜２２日、最終的な戦闘終結を目指す高官協議の初会合をスイス中部ビュルゲンシュトックで開いた。終了後、仲介国のカタールとパキスタンは合意内容を盛り込んだ共同声明を発表。エネルギーの要衝・ホルムズ海峡で重大な事案や誤解を避け、商船の安全な航行を確保するため、関係国間の連絡網が設置されたと明らかにした。共同声明によると、米イランを含む関係国